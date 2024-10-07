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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «СКА и «Локомотив» сыграли лучшую игру. Зрители были рады, аплодировали стоя. Фантастический уровень хоккея»

СКА одержал победу со счетом 4:3 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ. «Локомотив» – это отличная команда.

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