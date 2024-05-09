Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области в преддверии 79-летия Великой Победы приняли участие во Всероссийской акции «Парад у дома ветерана»

В преддверии Дня Победы и в праздничный день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны. Сольные исполнители и творческие коллективы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области, управления Росгвардии и Главного управления МЧС России в регионе в ходе Всероссийской патриотической акции «Парад у дома ветерана» провели праздничные концерты у домов ветеранов Великой Отечественной войны в Брянске.