Врач Сычева: куркумин является мощным антиоксидантом и уменьшает проявления ПМС

Действие куркумина направлено на улучшение состояния многих органов и систем. Он способствует поддержанию здоровья суставов, улучшает их гибкость и подвижность, особенно при активных физических тренировках, он способствует снижению воспаления в мышечной ткани и суставах, рассказала "Газете.