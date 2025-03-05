Врач Сычева: куркумин является мощным антиоксидантом и уменьшает проявления ПМС

Действие куркумина направлено на улучшение состояния многих органов и систем. Он способствует поддержанию здоровья суставов, улучшает их гибкость и подвижность, особенно при активных физических тренировках, он способствует снижению воспаления в мышечной ткани и суставах, рассказала "Газете.
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