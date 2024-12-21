На что рассчитывает Киев, отказываясь продлевать транзит российского газа в ЕС?

Как неоднократно заявлял Киев, по истечении 31 декабря 2024 года срока действия транзитного соглашения с «Газпромом» продлеваться оно не будет, что вызвало крайне негативную реакцию у зависящих от поставок российского газа некоторых стран Юго-Восточной Европы.