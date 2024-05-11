Обстановка на Харьковском направлении сегодня 11 мая, как развивается наступление армии России Юлия СоколоваВторые сутки идут споры о том, наступаем мы на Харьковском направлении или это отвлекающий манёвр, как утверждают украинские власти и их партнеры в Вашингтоне.