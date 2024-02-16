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За какой популярный цветок дачник может сесть на два года

За какой популярный цветок дачник может сесть на два года

За какой популярный цветок дачник может сесть на два года Елена ГалицкаяВ этом году дачники и садоводы столкнулись с новой угрозой — популярный цветок ипомея, который декорирует многие участки, теперь может стать причиной серьезных неприятностей.

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Комментарии
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Тимофей Лимаренко
Придурки! Уже от жира бесятся, не знают как ещё простой народ загнобить.
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13 час.
ИП
Игорь Петров
Не знал... Буду сажать теперь...
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9 час.
Boris Borisov
Нащим державным паскудам больше заняться нечем ???!!!!!!!!!!!!!
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8 час.

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