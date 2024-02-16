За какой популярный цветок дачник может сесть на два года Елена ГалицкаяВ этом году дачники и садоводы столкнулись с новой угрозой — популярный цветок ипомея, который декорирует многие участки, теперь может стать причиной серьезных неприятностей.
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