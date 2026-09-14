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OIL: It Is Bad!

OIL: It Is Bad!

OIL: It Is Bad! Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! HKCM_Global Over the weekend, Brent and WTI futures prices initially surged again, but the rally lost steam before reaching new local highs.

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