OIL: It Is Bad! Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! HKCM_Global Over the weekend, Brent and WTI futures prices initially surged again, but the rally lost steam before reaching new local highs.
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