Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами

"Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами

Коллаж Царьграда Русская армия применяла ракеты KN-23 минувшей зимой, однако, по слухам, у них обнаружились большие проблемы с точностью и надёжностью.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;РЕЛЕВАНТНЫ&quot;. Релевантность — это обозначение субъективной степени соответствия чего-либо в моменте времени. АВТОР, ИЗЛАГАЙ СВОЮ МЫСЛЬ ПРОСТО И НЕ УМНИЧАЙ НА АУДИТОРИЮ!
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17 час.
Gennady Sokolovsky
Вот какая, наХ, разница - чем фашистов укокошить???????????
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16 час.
Сергей Трофимов
еще один вид оружия проходит испытание на укропском полигоне а что только американци свое вооружение могут там его испытывать скоро еще и китайское оружие будет испытываться на этом полигоне конечно ежели укрофашисты не поднимут белый флаг
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15 час.

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