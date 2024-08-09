"РЕЛЕВАНТНЫ". Релевантность — это обозначение субъективной степени соответствия чего-либо в моменте времени. АВТОР, ИЗЛАГАЙ СВОЮ МЫСЛЬ ПРОСТО И НЕ УМНИЧАЙ НА АУДИТОРИЮ!

Сергей Трофимов

еще один вид оружия проходит испытание на укропском полигоне а что только американци свое вооружение могут там его испытывать скоро еще и китайское оружие будет испытываться на этом полигоне конечно ежели укрофашисты не поднимут белый флаг