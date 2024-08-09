Коллаж Царьграда Русская армия применяла ракеты KN-23 минувшей зимой, однако, по слухам, у них обнаружились большие проблемы с точностью и надёжностью.
"Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами
Комментарии
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Владимир Соловьев
"РЕЛЕВАНТНЫ". Релевантность — это обозначение субъективной степени соответствия чего-либо в моменте времени. АВТОР, ИЗЛАГАЙ СВОЮ МЫСЛЬ ПРОСТО И НЕ УМНИЧАЙ НА АУДИТОРИЮ!
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17 час.
Gennady Sokolovsky
Вот какая, наХ, разница - чем фашистов укокошить???????????
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16 час.
Сергей Трофимов
еще один вид оружия проходит испытание на укропском полигоне а что только американци свое вооружение могут там его испытывать скоро еще и китайское оружие будет испытываться на этом полигоне конечно ежели укрофашисты не поднимут белый флаг
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15 час.
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