Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

Докладчиком Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Россия срочно запросила заседание Совета безопасности Организации Обьединенных Наций в связи с атаками на Запорожскую АЭС и "их возможными катастрофическими последствиями".