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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

Докладчиком Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Россия срочно запросила заседание Совета безопасности Организации Обьединенных Наций в связи с атаками на Запорожскую АЭС и "их возможными катастрофическими последствиями".

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