Ансамбль русского танца «Умелицы» выступит в Бутырском

В субботу, 25 мая в 14.00 в Гончаровском парке состоится отчётный бесплатный концерт ансамбля русского танца «Умелицы» имени Юрия Чивильгина, многие воспитанники которого работают в знаменитом хореографическом ансамбле «Берёзка».
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