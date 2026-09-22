В Советском суде Орла разбили козыри защиты по делу Лежнева

Очередной день судебного процесса в Советском районном суде города Орла по уголовному делу советника губернатора Сергея Лежнева и девяти его предполагаемых сообщников обернулся процессуальным разгромом защиты.
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Закон в России что дышло, куда повернут, то и вышло.
Видимо подлсудимые плохо в школе учились, если не знают даже такую поговорку.
Пусть думают с кем не поделились теперь. И если знают то ещё есть возможность, до вынесения приговора, назвать доказательно их имена. Глядишь суд вдруг да и отправит дело на доследование ввиду не полного расследования картины преступления...