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Аргументы недели

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Новые достижения мировой робототехники

Новые достижения мировой робототехники

Норвежско-американский стартап смог достичь «практически человеческого» уровня управления пальцами для своего робота NEO.

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