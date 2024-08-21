Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 099 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Королева (бизнес не предлагать)
    Если они едут работать, пусть работают и уезжают к семьям домой, а не тащат с собой весь табор.Национальный роди...
  • Tatiana Tykhonova
    Правильно 👍, пусть кто их приглашает лечит и учит в платных больницах и платных школах для детей не говорящих на рус...Национальный роди...
  • Ed
    Наемник в плену это его бабки в наших карманахРогов призвал не ...

РИА Новости: ВСУ применяют новую тактику с FPV-дронами

РИА Новости: ВСУ применяют новую тактику с FPV-дронами

Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику использования FPV-дронов. Как рассказал РИА Новости российский десантник с позывным Рысь, украинские военные поднимают беспилотники на высоту трех километров для перехвата дронов «Ланцет» ВС РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх