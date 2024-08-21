РИА Новости: ВСУ применяют новую тактику с FPV-дронами

Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику использования FPV-дронов. Как рассказал РИА Новости российский десантник с позывным Рысь, украинские военные поднимают беспилотники на высоту трех километров для перехвата дронов «Ланцет» ВС РФ.
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