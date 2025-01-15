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Всё о женщинах

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Исследование выявило, что у мужчин и женщин разные реакции на стресс

Исследование выявило, что у мужчин и женщин разные реакции на стресс

Стресс в раннем возрасте (ELS — «early life stress») может иметь долгосрочные последствия для психического здоровья человека, увеличивая вероятность развития тревожных расстройств и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

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