Исследование выявило, что у мужчин и женщин разные реакции на стресс

Стресс в раннем возрасте (ELS — «early life stress») может иметь долгосрочные последствия для психического здоровья человека, увеличивая вероятность развития тревожных расстройств и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
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