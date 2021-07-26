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О ложной меркантильности и утонченном жлобстве. Пока одни боятся выглядеть слишком приземленными, другие этим нагло пользуются

О ложной меркантильности и утонченном жлобстве. Пока одни боятся выглядеть слишком приземленными, другие этим нагло пользуются

Кое-кто тут явно не хочет выглядеть слишком подозрительным - как бы его не съели Сегодня так много говорят и пишут о меркантильности, что появилась новая проблема - боязнь обвинения в меркантильности.

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ирина Северова северова (гуляева)
Попытки на тебе проехаться или нажиться пресекать сразу и безоговорочно. А еще лучше прямо объяснить вампирам что они из себя представляют. С такими "друзьями" и врагов не надо.
Nataly
а ведь всё начинается с того, что человек , которого ты назвала вампиром настолько неадекватен в своей значимости для окружающих и считает себя таким сверх ценным объектом/субъектом социума. что только за счастье с ним общаться и говорить окружающие просто обязаны ему платить и платить. Ведь то же самое делают и деточки, которые будучи уже и взрослыми орут родителям:- я не просил вас меня рожать и где теперь моя квартира где деньги на моё образование и вообще я требую кормить меня до пенсии вместе с моими женами мужьями и всем приплодом от меня. Не смели вы, предки, меня рожать, я вам это запретил ещё находясь в утробе у матушки и яйцах у папашки))))
ирина Северова северова (гуляева)
Так лучше бы и остался в яйцах
Nataly
а тебе, часом, ничего не напоминает такая лихая манипуляшка сознанием женщины при патриархате? вот эти волшебные сказочки, где мужская особь ничто иное как № 1 во вселенной и он владелец всего сущего на Земле а женщина это тфу- ребро Адама да и только она вещичка созданная для услады и утехи его величества мужчины без мужика она ничто она всего лишь принадлежность и половинка того великого создания имени мужчина и именно женщина виновница изгнания людей из рая и великая сказка наших дней баба хочет замуж и точка. она же баба снабжена материнским инстинктом и в ней постоянно тикают часики не родит ребёночка вовремя её разорвет на мелкие части именно по этому баба и должна заплатить мужику и за оплодотворение и за возможность родить от его сиятельства своё жалкое потомство это бабе нужна любовь а нам то и секса вполне за глаза и за уши. и вообще баба должна мужику паприроде и не хочет отдавать, гадина, должок надо бы её забить ногами обратно под плинтус в кандалы её каналью и только ножки раздвигать и рожать рожать рожать заставить, а то ведь вымрем мы мужики)))))
ирина Северова северова (гуляева)
Сейчас под плинтус забить проблематично. Можно отправиться отдыхать в места с прохладным климатом надолго. Тем более , скоро и клонированием будем размножаться , судя по последним события современности . Вот все споры и закончатся . Сколько мужиков будут нужными на планетке ЗЕМЛЯ?

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