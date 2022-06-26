Театр абсурда

8 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Театр абсурда не ведает,что такое ядерная война.Скажем Рогозин однажды сказал. Ракета "Сармат"с 12 боеголовками уничт...Г-20 : могут ли з...
  • Виктор Козодоев
    кто они о которых говорит Путин, плюнь и их нетПутин: у России м...
  • Наталия
    Оправдываться перед преступниками и бандитами (коллективным Западом и, лижущей им сапоги, Украиной)- себя не уважать....Почему мы всё вре...

«Трезвое перемирие»: Канада и Дания прекратили «войну виски» за остров Ханс

«Трезвое перемирие»: Канада и Дания прекратили «войну виски» за остров Ханс

Почти полвека длилась самая необычная война, которая вошла в историю как «война виски». Ее участники — Канада и Дания, а поводом для разногласий стал необитаемый остров Ханс (площадь — 1,3 квадратных километра) у северного побережья Гренландии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх