Захарова: новые санкции Японии подтверждают несамостоятельность внешнеполитического курса Токио

Япония объявила новый раунд санкций против РФ, добавив в чёрный список 33 компании, 9 граждан и ряд зарубежных структур.
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