Назначен новый руководитель администрации главы Тувы

Новым руководителем администрации главы Тувы и аппарата правительства назначен Сергек Хертек. Соответствующий указ глава республики Владислав Ховалыг подписал 5 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Новым руководителем администрации главы Тувы и аппарата правительства назначен Сергек Хертек. Соответствующий указ глава республики Владислав Ховалыг подписал 5 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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