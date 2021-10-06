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Назначен новый руководитель администрации главы Тувы

Назначен новый руководитель администрации главы Тувы

Новым руководителем администрации главы Тувы и аппарата правительства назначен Сергек Хертек. Соответствующий указ глава республики Владислав Ховалыг подписал 5 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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