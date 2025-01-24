Опергруппа объяснила, какие сообщения после воздушной атаки на Рязань являются правдой, а какие – ложь

В Сети появилось множество недостоверных сообщений о ситуации в городе.После ночной воздушной атаки на Рязань 24 января региональная опергруппа дала разъяснение, какие сообщения о происшествии соответствуют действительности, а какие являются фейковыми.
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