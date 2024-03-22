Салон красоты: чем удивил новый Geely Emgrand

На протяжении недельного тест-драйва новый седан Geely Emgrand небесно-голубого цвета то и дело получал комплименты за внешний вид от случайных людей на парковке, сотрудников автомоек и заправщиков на АЗС.
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