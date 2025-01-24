Войска РФ приблизились к Днепропетровской области: что произошло в зоне СВО 24 января

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Российские войска вошли в центр Великой Новоселки в ДНР, президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, глава России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Вашингтоном.
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