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Строящийся ФОК в селе Чемал Республики Алтай готов на 75%

Строящийся ФОК в селе Чемал Республики Алтай готов на 75%

В селе Чемал Республики Алтай продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. О ходе работ сообщил в своем канале в MAX председатель правительства региона Александр Прокопьев.

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