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Аргументы и Факты

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Первый серийный МС-21 выполнил успешный полет

Первый серийный МС-21 выполнил успешный полет

Первый серийный пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет на аэродроме Иркутского авиазавода. Как отметили в пресс-службе Ростеха, полностью импортозамещенный лайнер провел в воздухе 1 час 23 минуты, достиг высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч.

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