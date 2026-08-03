Первый серийный МС-21 выполнил успешный полет

Первый серийный пассажирский лайнер МС-21 совершил первый полет на аэродроме Иркутского авиазавода. Как отметили в пресс-службе Ростеха, полностью импортозамещенный лайнер провел в воздухе 1 час 23 минуты, достиг высоты 6000 метров и приборной скорости 600 км/ч.