Российский ответ на атаку беспилотников по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком заключается не в разовой акции возмездия, а в регулярном и системном уничтожении военной и энергетической инфраструктуры ВСУ.
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