США пока не готовы объявить об оказании военной помощи Израилю

Соединенные Штаты обсудили с Израилем необходимость передачи стране военной помощи и повторили свое намерение обеспечить граждан Израиля «всем необходимым», но пока что о помощи в военной сфере не было объявлено.
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