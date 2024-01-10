Ротенберг об отсутствии Хайруллина: «Он чувствовал себя неготовым играть. Здоровье всегда на первом месте»

«Хайруллин чувствовал себя с утра неготовым играть. Здоровье всегда на первом месте, важно всегда честно говорить.
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