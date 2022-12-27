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В китайском Синьцзяне открылся первый высокогорный аэропорт

В китайском Синьцзяне открылся первый высокогорный аэропорт

Первый пассажирский самолет прибыл 23 декабря в Ташкурган-Таджиксий автономный уезд Синьцзян-Уйгурсского автономного района на северо-западе Китая, что ознаменовало открытие первого в регионе высокогорного аэропорта, сообщает агентство Синьхуа.

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