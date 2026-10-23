Россия: Должностные лица московского международного аэропорта Шереметьево (SVO/UUEE) призвали пассажиров покинуть аэропорт и проследовать в ближайшую безопасную зону или укрытие после полудня из-за воздушного налета, инициированного предположительно украинскими беспилотниками.
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