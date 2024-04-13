В Кремле оценили сотрудничество России и Белоруссии в сфере космоса

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке двусторонних отношений, есть политическая воля на его углубление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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