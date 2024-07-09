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Кардиолог рассказала, как защитить свое сердце в жару

Кардиолог рассказала, как защитить свое сердце в жару

Жаркая погода требует особого внимания к своему здоровью, особенно если у вас проблемы с сердцем. Кардиолог Виктор Сейн напоминает, что высокая температура воздуха негативно сказывается на здоровье людей с сердечными заболеваниями и также отрицательно влияет даже здоровых людей.

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