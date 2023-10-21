Деньги Градского поделили: экс-жену оставили ни с чем, дети недовольны

Не исключено, что грядет передел имущества музыканта между наследниками. Александр Градский с детьми Марией и Даниилом и приятельницей Евгенией Юрий Феклистов/7 ДнейПочти два года родственники Александра Градского не могли поделить между собой нажитое музыкантом имущество.
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