Деньги Градского поделили: экс-жену оставили ни с чем, дети недовольны

Не исключено, что грядет передел имущества музыканта между наследниками. Александр Градский с детьми Марией и Даниилом и приятельницей Евгенией Юрий Феклистов/7 ДнейПочти два года родственники Александра Градского не могли поделить между собой нажитое музыкантом имущество.