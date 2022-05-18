Где смотреть Гран-при Испании-2022, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

С 20 по 22 мая в Барселоне пройдет шестой этап 73-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Испании. Расписание трансляций Пятница 1-я практика: 15:00 – 16:00 2-я практика: 18:00 – 19:00 Суббота 3-я практика: 14:00 – 15:00 Квалификация: 17:00 – 18:00 Воскресенье Гонка: 16:00 Где смотреть Гран-при Испании-2022? У зрителей России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.