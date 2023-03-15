Народные Новости

1 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    неужели мигрант?!Александр Бастрык...
  • СЕРГЕЙ
    Гнать этих мразей из мерзкой передачи!«Для анекдота?»: ...
  • Александр Лесков
    Хорошо.  Адаптируйтесь,  воришки  зарубежные. Чтобы  хотя бы  маленько  обрусевшими  стали. Тогда  и  вы  нам  интере...Politico: западны...

Два жителя Чувашии заразились сибирской язвой

Два жителя Чувашии заразились сибирской язвой

Два новых случая сибирской язвы выявили в Цивильском муниципальном округе Республики Чувашия. В больницу госпитализировали двух местных жителей с симптомами особо опасной инфекции, согласно данным представителей администрации муниципального округа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх