Два жителя Чувашии заразились сибирской язвой

Два новых случая сибирской язвы выявили в Цивильском муниципальном округе Республики Чувашия. В больницу госпитализировали двух местных жителей с симптомами особо опасной инфекции, согласно данным представителей администрации муниципального округа.
Два новых случая сибирской язвы выявили в Цивильском муниципальном округе Республики Чувашия. В больницу госпитализировали двух местных жителей с симптомами особо опасной инфекции, согласно данным представителей администрации муниципального округа.
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