Непримиримая позиция: почему Израиль отказывается от двухгосударственного решения конфликта с Палестиной

Международное сообщество не должно обращать внимание на позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства, отвергающих двухгосударственное решение ближневосточного конфликта, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе.
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