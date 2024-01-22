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Непримиримая позиция: почему Израиль отказывается от двухгосударственного решения конфликта с Палестиной

Непримиримая позиция: почему Израиль отказывается от двухгосударственного решения конфликта с Палестиной

Международное сообщество не должно обращать внимание на позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства, отвергающих двухгосударственное решение ближневосточного конфликта, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе.

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