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Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ управляемыми бомбами

Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ управляемыми бомбами

В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации поделились сведениями о том, что боевые самолёты Су-34 Воздушно-космических сил державы при помощи авиабомб разгромили опорник ВС киевского режима.

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