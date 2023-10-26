МИД: пока Запад не откажется от сдерживания России, диалог не возобновится

Пока Запад не откажется от политики сдерживания России, шансы возобновить диалог отсутствуют. Об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов, передает РИА Новости.
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