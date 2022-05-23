Шварцман о том, почему не смотрит сетки ТБШ: «Иногда забегаешь вперед, задумываешься о другом матче, когда даже не сыграл первый»

Диего Шварцман объяснил, почему не смотрит сетки «Больших шлемов». В прошлом году аргентинец проиграл в Париже Рафаэлю Надалю третий раз за четыре года и пошутил, что Больше не хочет играть с ним на этом турнире: «Я хочу сыграть, возможно, с Ноле.