В Москве пройдёт форум «Диалог о фейках 4.0» с участием 80 стран

22 сентября в столице России встретятся более 2000 участников со всего мира. В рамках форума международные эксперты, представители органов власти, СМИ и участники бизнес-сообщества обсудят вопросы противодействия недостоверной информации, а также обменяются лучшими практиками и подходами по этому вопросу.