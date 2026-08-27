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Крымская газета

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В Москве пройдёт форум «Диалог о фейках 4.0» с участием 80 стран

В Москве пройдёт форум «Диалог о фейках 4.0» с участием 80 стран

22 сентября в столице России встретятся более 2000 участников со всего мира. В рамках форума международные эксперты, представители органов власти, СМИ и участники бизнес-сообщества обсудят вопросы противодействия недостоверной информации, а также обменяются лучшими практиками и подходами по этому вопросу.

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