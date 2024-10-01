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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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По народным приметам 1 октября – Аринин день

По народным приметам 1 октября – Аринин день. Считается, что сейчас журавли встают на крыло и летят в теплые края, уносят лето.

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