По народным приметам 1 октября – Аринин день. Считается, что сейчас журавли встают на крыло и летят в теплые края, уносят лето.
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По народным приметам 1 октября – Аринин день. Считается, что сейчас журавли встают на крыло и летят в теплые края, уносят лето.