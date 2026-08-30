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Аргументы недели

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СКР спустя два года проверит версию об убийстве оперного певца Евгения Кунгурова

Следственный комитет России принял решение проверить версию о насильственной смерти заслуженного артиста России, оперного певца Евгения Кунгурова, спустя два года после его гибели.

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