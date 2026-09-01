СФР Брянской области назвал график выплат пенсий на сентябрь 2026

Детские выплаты за август поступят на банковские карты 3 сентября, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет будет перечислена досрочно 4 сентября, так как 5-е число приходится на субботу.
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