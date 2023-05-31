В перечень параллельного импорта могут включить запчасти к сельхозтехнике

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства рассмотреть вопрос включения в список товаров для параллельного импорта запчастей для сельхозтехники.
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