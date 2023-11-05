В Генштабе ВСУ рассказали о планах активизировать использование дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизируют использование дронов зимой, заявил начальник главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов в интервью Independent, опубликованном 4 ноября.
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