Невечная мерзлота. Сколько хранятся разные продукты в морозилке

Морозилка помогает сохранить продукты на несколько недель или месяцев, но не делает их бессрочными. Срок хранения зависит от вида продукта, температуры, упаковки и того, как часто открывают дверцу.
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- В Сколько кофе пьют...
- Сколько кофе пьют...
- Сколько кофе пьют...
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