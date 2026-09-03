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АиФ Кухня

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Невечная мерзлота. Сколько хранятся разные продукты в морозилке

Невечная мерзлота. Сколько хранятся разные продукты в морозилке

Морозилка помогает сохранить продукты на несколько недель или месяцев, но не делает их бессрочными. Срок хранения зависит от вида продукта, температуры, упаковки и того, как часто открывают дверцу.

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