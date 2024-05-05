Весь мир - театр. Одни ломают комедию, а другие всё драматизируют

— Однажды на охоте в Африке я с расстояния 500 метров первым выстрелом свалил слона!— Это что! Вот недавно на Северном море я голыми руками задушил белого медведя!— Да, к вопросу о морях: вы слышали о Мертвом море?— Ну, разумеется.