Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся на огромной скорости в бездну

леонид рыбаков а что во власти поменялось --кто был коммунистом стал единороссом Поменяли парт билеты и у власти остались .Кто из чиновников за предательство в место расстрела в тюрьме на пожизненно с полной конфискацией --все получили золотые парашюты и припеваючи живут в странах запада еще и доли имеют в промышленности например Чубайс В дополнение ко всему их бабки работают на производство оружия которое убивает наших ребят ( налоги платят )

АС Анатолий Страшко Рыбаков, перечитайте внимательно Sobering- а. Ведь пишет правильно. И Дугин хорошую аналогию с вагонеткой приводит. Леонид, Вы по-видимому недооцениваете или не желаете понимать сложность государственного управления. Помните - правит не король, правит свита. Она правит и делает короля. Неугоден - уберут и другого поставят. Вы разве не видите этого. Подумайте кто в США сменил короля. Полагаете народ? Тогда вспомните победу Байдена на предыдущих выборах. Явно побеждал Трамп. И вдруг........И по поводу коммунистов перекрасившихся и в Думу. А вспомните комсомольцев. Те перекрасились и за бугор. Сейчас все там проедают украденное здесь. Разве не так?