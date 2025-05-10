Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на «другие рельсы», такое мнение в беседе с РИА Новости выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся на огромной скорости в бездну
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
леонид рыбаков
а что во власти поменялось --кто был коммунистом стал единороссом Поменяли парт билеты и у власти остались .Кто из чиновников за предательство в место расстрела в тюрьме на пожизненно с полной конфискацией --все получили золотые парашюты и припеваючи живут в странах запада еще и доли имеют в промышленности например Чубайс В дополнение ко всему их бабки работают на производство оружия которое убивает наших ребят ( налоги платят )
Ответить
6 час.
АС
Анатолий Страшко
Рыбаков, перечитайте внимательно Sobering- а. Ведь пишет правильно. И Дугин хорошую аналогию с вагонеткой приводит. Леонид, Вы по-видимому недооцениваете или не желаете понимать сложность государственного управления. Помните - правит не король, правит свита. Она правит и делает короля. Неугоден - уберут и другого поставят. Вы разве не видите этого. Подумайте кто в США сменил короля. Полагаете народ? Тогда вспомните победу Байдена на предыдущих выборах. Явно побеждал Трамп. И вдруг........И по поводу коммунистов перекрасившихся и в Думу. А вспомните комсомольцев. Те перекрасились и за бугор. Сейчас все там проедают украденное здесь. Разве не так?
Ответить
24 мин.
Владимир Соловьев
За 40 лет Ли Куан Ю превратил Сингапур из отсталого, раздираемого коррупцией государства в богатую, процветающую страну. В чем же секрет этого уникального политического опыта. УПРЯТАЛ ЗА РЕШЁТКУ ДРУЗЕЙ-КОРРУПЦИОНЕРОВ!
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии