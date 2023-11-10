Steak Lovers
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Steak Lovers

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Превращаем пустые круассаны в более поджаристые. Готовим не в духовке, а жарим в масле

Превращаем пустые круассаны в более поджаристые. Готовим не в духовке, а жарим в масле

Классические круассаны в духовке часто опадают, теряя необходимую воздушную легкость. Многие кулинары стремятся придать им вкуса различными наполнителями, но мы покажем другой способ превратить пустые круассаны в десерт.

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