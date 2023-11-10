Превращаем пустые круассаны в более поджаристые. Готовим не в духовке, а жарим в масле

Классические круассаны в духовке часто опадают, теряя необходимую воздушную легкость. Многие кулинары стремятся придать им вкуса различными наполнителями, но мы покажем другой способ превратить пустые круассаны в десерт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии