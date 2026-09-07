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Кравцов мәктәпләрдә тәртип өчен билгеләрнең аттестатка йогынты ясамаячагын әйтте

Кравцов мәктәпләрдә тәртип өчен билгеләрнең аттестатка йогынты ясамаячагын әйтте

Тәртип өчен куелган билгеләр өлгерешкә, арадаш аттестациягә һәм йомгаклау аттестатына йогынты ясамаячак.

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