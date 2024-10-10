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Израиль нанес удары по иранскому заводу в Сирии

Израиль нанес удары по иранскому заводу в Сирии

Самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали иранский машиностроительный завод Saba в промышленном городке Хесья, расположенном в сирийской провинции Хомс, сообщил директор индустриального города Хесья Амер Халиль.

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