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Адвокат Мишонов: осужденные по иску Долиной будут платить из зарплаты в колонии

Адвокат Мишонов: осужденные по иску Долиной будут платить из зарплаты в колонии

Судебные приставы имеют право обратить взыскание на банковские счета, автомобили, доли, ценные бумаги и недвижимость осужденных по иску певицы Ларисы Долиной, рассказал KP.

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